«الفاو» تبحث مع الحكومة رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الموارد لمائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة لزيادة الإنتاجية للمحاصيل وتكون مواءمة للبيئة إلى جانب دعم قدرات مصر في تبني الطرق والمعايير العلمية والحديثة في المحاسبة المائية.وأوضح بيان رسمي للمنظمة الدولية إن رسم خرائط المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية يعد أحد الطرق المهمة والمفيدة للمحاسبة المائية وتقييم إنتاجية المياه. حيث تم تدريب مهندسين من وزراتي الري والزراعة في سلسلة من التدريبات الأولية حول أساسيات رسم خرائط المحاصيل باستخدام الاستشعار عن بعد، وتضمن التدريب؛ طرق الاستشعار عن بعد، ونظام المعلومات الجغرافية، وجمع البيانات وتصنيف الصور.وأشار البيان إلي إنه في المرحلة الثانية والأخيرة من التدريب الذي يستمر لخمسة أيام، تم البدء في تدريب 22 مهندسًا من الوزارتين من محافظات المنيا والشرقية وكفر الشيخ على كيفية رسم خرائط التراكيب المحصولية باستخدام الأقمار الصناعية، بهدف تحديد الاحتياجات الدقيقة من المياه للمحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.وأكد تقرير لمنظمة «الفاو»، ان 90 مهندسا للري والزراعة من المحافظات الثلاث استفادوا من المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في إطار مشروع «تنفيذ أجندة 2030 لكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» الذي تنفذه الفاو بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا).