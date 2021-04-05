وزير التعليم: تدريس مقتطفات من الهيروغليفية بداية من العام المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تدريس اللغة الهيروغليفية في المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي.وقال الوزير في تصريح لـ"الدستور"، إنها ستكون من العام المقبل، مشيرا إلى أن التدريس في هذه اللغة سيكون مقتطفات وليس لغة منفصلة.وأكد الوزير أن الوزارة سوف تعلن في بيان رسمي التفاصيل خلال الساعات المقبلة.