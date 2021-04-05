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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب سابق يفضح دور أمين المجلس القومي الإيراني في قمع احتجاجات 2019

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:35 م
النائب الإيراني السابق
النائب الإيراني السابق محمود صادقي
منار أحمد
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كشف النائب الإيراني السابق محمود صادقي، اليوم الاثنين، عن دور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في قمع المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الدامية في نوفمبر 2019.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال صادقي فيه، إنه "خلال اجتماعات لجان البرلمان الإيراني، لم يتم العثور على أي دليل على صلة محتجي أحداث نوفمبر 2019 بالمعارضة في الخارج، حسبما ادعى بعض المسؤولين".

وأضاف: "كان المتظاهرون جميعهم من الناس العاديين، لكن تم التعامل معهم كما لو أن حربًا عالمية قد اندلعت!".

وأشار صادقي إلى حديث دار بينه وبين شمخاني أثناء اجتماعات لجان البرلمان قائلًا: "لقد قلت للسيد شمخاني: هؤلاء الذين يُقتَلون في الشوارع هم من الشعب! ماذا ستفعلون إذا لم يتوفقوا عن التظاهر ويستسلموا؟ هل تريدون قتلهم جميعا؟". وتابع: "قال لي شمخاني: "مهما بلغ الأمر، سنضرب" الاحتجاجات.

وردًا على ما كشفه النائب، نفى المجلس الأعلى للأمن القومي صحة هذه التصريحات وأكد في بيان اليوم الاثنين أن "لا أساس لها من الصحة".

وجاء في البيان أن "السيد شمخاني، رغم حضوره في البرلمان وعقده اجتماعات مختلفة مع شخصيات سياسية وإعلامية، لم يجر أي محادثات ثنائية مع السيد صادقي حول أحداث نوفمبر 2019".

كما اتهم البيان صادقي بـ "إطلاق تصريحات غير مسؤولة حول قضايا مختلفة وفي الغالب دون تقديم أي وثائق يمكن الأخذ بها".

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