الصين تعتمد سياسة المواجهة القوية ردا على ضغوط الغرب بشأن شينجيانج

في مواجهة الخلافات المتزايدة مع الغرب، باتت الصين ترد بشكل مباشر عبر دبلوماسية جامحة وتطلق "ذئابًا محاربة" لا تتردد في الكشف عن أنيابها.وقد أعطت العقوبات الغربية الأخيرة على الصين بسبب الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان في منطقة شينجيانغ وقضية الأويغور الدبلوماسيين الصينيين أسبابًا إضافية للرد.لقد ولى الزمن الذي كان يدافع فيه الزعيم الصيني دنغ هسياو بينغ الذي حكم بين 1978 و1992 عن اعتماد دبلوماسية حذرة توصي عملًا بقول صيني مأثور: "لا تظهر قوتك، وانتظر أن يحين الوقت المناسب".