إثيوبيا: أنباء عن تجدد الاشتباكات في إقليم تيجراي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين، إن جيش بلاده يخوض حاليًا قتالًا كبيرًا على ثماني جبهات في الشمال والغرب، ذلك وسط أنباء عن تجدد القتال في إقليم تيجراي.وفي بؤر التوتر والتي من بينها منطقة تيجراي، حيث تم الاعتماد على تكتيكات "حرب عصابات" و"إثارة الفتنة بين الإثيوبيين، وفق لقناة لعربية الاخبارية.وأضاف آبي أحمد، في إشارة إلى جبهة تحرير تيجراي، أن المجموعة العسكرية، اختلطت بالمزارعين وبدأت التنقل من مكان إلى آخر، لافتًا إلى أن القضاء عليها في غضون ثلاثة أشهر غير ممكن.من جهتها، نبهت مجموعة الأزمات الدولية إلى أنّ النزاع بصدد التحول إلى حالة جمود مطولة.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن إرسال الجيش الفيدرالي إلى تيجراي لتوقيف ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في المنطقة. واتهم أحمد الجبهة بشنّ هجمات ضد معسكرات للجيش.وحظيت القوات الفدرالية بدعم قوات من جارتها الشمالية إريتريا، ومن قوات منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب، وأعلن أحمد الانتصار في 28 نوفمبر إثر السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي.