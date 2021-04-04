شريف منير يطمئن جمهوره بعد خضوعه لجراحة: «الحمد لله.. تحيا مصر»

خضع النجم شيريف منير لجراحة طبية وتحسنت حالته تماما، حيث كشف التفاصيل قبل قليل عبر حسابه على «انستجرام».وكتب شريف منير: «عملية فتاء على الماشي كده.. الحمدلله.. شكرا للدكتور أحمد شكري.. ألف شكر المستشفى الجوي.. فعلا.. تحيا مصر».ويغيب شريف منير عن الموسم الرمضاني الحالي، ويستعد لاستئناف فيلم «السرب».