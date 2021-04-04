شريف منير يطمئن جمهوره بعد خضوعه لجراحة: «الحمد لله.. تحيا مصر»
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:43 م
محمد قدريطباعة
خضع النجم شيريف منير لجراحة طبية وتحسنت حالته تماما، حيث كشف التفاصيل قبل قليل عبر حسابه على «انستجرام».
وكتب شريف منير: «عملية فتاء على الماشي كده.. الحمدلله.. شكرا للدكتور أحمد شكري.. ألف شكر المستشفى الجوي.. فعلا.. تحيا مصر».
ويغيب شريف منير عن الموسم الرمضاني الحالي، ويستعد لاستئناف فيلم «السرب».
وكتب شريف منير: «عملية فتاء على الماشي كده.. الحمدلله.. شكرا للدكتور أحمد شكري.. ألف شكر المستشفى الجوي.. فعلا.. تحيا مصر».
ويغيب شريف منير عن الموسم الرمضاني الحالي، ويستعد لاستئناف فيلم «السرب».