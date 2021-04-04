رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف منير يطمئن جمهوره بعد خضوعه لجراحة: «الحمد لله.. تحيا مصر»

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:43 م
شريف منير
شريف منير
محمد قدري
طباعة
خضع النجم شيريف منير لجراحة طبية وتحسنت حالته تماما، حيث كشف التفاصيل قبل قليل عبر حسابه على «انستجرام».

وكتب شريف منير: «عملية فتاء على الماشي كده.. الحمدلله.. شكرا للدكتور أحمد شكري.. ألف شكر المستشفى الجوي.. فعلا.. تحيا مصر».

ويغيب شريف منير عن الموسم الرمضاني الحالي، ويستعد لاستئناف فيلم «السرب».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات

وزيرة الثقافة: فتح متحف محمود خليل وحرمه مجانًا للجمهور لمدة شهر