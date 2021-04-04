بعد الفوز على مولودية الجزائر.. ماذا يكشف طالع لاعبي الزمالك؟

حالة من السعادة يعيشها عشاق نادى الزمالك بعد الفوز علي فريق مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث انتهي اللقاء بفوز الملكي بهدفين مقابل لا شيء.ويرفع لا عبى نادى الزمالك شعار "لا بديل عن الفوز" في الجولة الأخيرة للمسابقة عندما يلتقي بفريق تونجيت السنغالي بالقاهرة.وبعيدًا عن فنيات المباراة، فيمكن لبعض توقعات الأبراج أن تتنبأ بحال لاعبي الفريق، خلال المباراة التي يحتاج فيها نادي الزمالك الفوز لضمان بطاقة التأهل للدور القادم.طارق حامد:يعتبر لاعب خط الوسط طارق حامد، رمانة الميزان لنادى الزمالك، الأمر الذى جعلة من الأعمدة الرئيسة للفريق في الفترة الأخيرة.ووفقًا لما ذكرته جاكلين عقيقي، فقد تنبأت خبيرة الأبراج للاعب وسط الزمالك، والذي ينتمي لبرج العقرب، ببعض التعثرات على الصعيد المهني، محذرة من العصبية المفرطة.بن شرقي:يُعد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من النجوم الحالين بالدوري المصري، وينتمي اللاعب لبرج الميزان، والذي يواجه بعض المشكلات على الصعيد العاطفي والتي تؤثر بالسلب على الصعيد المهني.فرجاني ساسي:يعيش اللاعب الدولي فرجاني ساسي حالة من عدم الاستقرار بسبب ملف التجديد، الأمر الذى قد يؤثر على قرارته داخل الملعب.ينتمي فرجاني ساسي إلى برج الحوت، والذي يواجه بعض المشكلات على الصعيد المهني والعاطفي، الأمر الذى قد يؤثر على الفريق ككل.