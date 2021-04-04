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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المجلس الأوروبى يبدأ زيارة إلى ليبيا ويلتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:53 م
شارل ميشيل
شارل ميشيل
منار أحمد
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قال رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأحد، إنه يبدأ زيارة إلى ليبيا، ويلتقي برئيس الوحدة الوطنية، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن دعم إعادة بناء ليبيا بشرط مغادرة المرتزقة البلاد.

وفي سياق متصل، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، نازحي مدينة تاورغاء القاطنين في مخيمات خارج المدينة، للعودة وإغلاق هذه المخيمات، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم الأهالي في سبيل ذلك.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن ذلك جاء خلال زيارة الدبيبة، السبت الماضي، إلى مدينة تاورغاء، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها، بحسب بيان للحكومة.

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