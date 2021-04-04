رئيس المجلس الأوروبى يبدأ زيارة إلى ليبيا ويلتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية

قال رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأحد، إنه يبدأ زيارة إلى ليبيا، ويلتقي برئيس الوحدة الوطنية، وفقا لقناة العربية الإخبارية.فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن دعم إعادة بناء ليبيا بشرط مغادرة المرتزقة البلاد.وفي سياق متصل، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، نازحي مدينة تاورغاء القاطنين في مخيمات خارج المدينة، للعودة وإغلاق هذه المخيمات، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم الأهالي في سبيل ذلك.وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن ذلك جاء خلال زيارة الدبيبة، السبت الماضي، إلى مدينة تاورغاء، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها، بحسب بيان للحكومة.