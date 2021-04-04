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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصفدى يكشف تفاصيل اتصال الأمير حمزة بجهات خارجية

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:02 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
مروة عنبر
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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي، إن محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية.

وأشار الصفدى إلى أنه تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأشار الصفدى إلى أن سمو الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي.

وأكد الصفدي أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فورًا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي.

وأشار الصفدي إلى أن توازى ذلك مع نشاطات للأمير حمزة مع العشائر لتحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني.

وأوضح الصفدي أنه تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة على مدى فترة طويلة حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وتابع الصفدى: تم اعتقال 14 إلى 16 شخصا إضافة لباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

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