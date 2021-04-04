هآرتس: جوجل تعتزم إنشاء مركز بيانات فى إسرائيل

تعتزم شركة جوجل إنشاء مركز بيانات في إسرائيل لخدمات الحوسبة السحابية، الأمر الذي قد يستلزم إنفاق مئات الملايين من الدولارات، وفقاً لما نشرته صحيفة هآرتس اليوم.وقالت الصحيفة إن جوجل يمكن أن تنشئ مركز بيانات إقليميًا من شأنه أن يطابق خطط شركات مثل أوراكل ومايكروسوفت وأمازون، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وبحسب التقرير، من شأن هذا الاستثمار المحتمل أن يستفيد من خط سلكي غير بحري مخطط له تقوم الشركة بتطويره مع شركة "تليكوم إيطاليا" والذي يهدف إلى ربط إيطاليا بالهند.