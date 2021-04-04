محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء العراقى

استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات، رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، في زيارة رسمية.ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.وسبق ذلك إعلان الخطوط الجوية العراقية تدشين خط مباشر بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو.وكان الكاظمي قد عاد إلى العراق قبل يومين قادمًا من السعودية بعد أن أجرى زيارة رسمية إلى المملكة عقد خلالها عددًا من الاتفاقيات في شتى المجالات.