البابا فرنسيس يصف النزاعات وسباق التسلّح فى خضم الجائحة بأنها «مخزية»

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى تشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقرًا، واصفًا النزاعات وسباق التسلح في خضم الجائحة بأنها "مخزية".وفي سياق متصل، خرجت منظمة الصحة العالمية عن دبلوماسية الخطاب الذي تفرضه طبيعتها كمنظمة حكومية دولية، لتنبه من مخاطر التعثر في حملات التلقيح والتنافس بين الدول الغنية على احتكار كميات كبيرة من اللقاحات تزيد بكثير عن حاجتها، فيما تعاني معظم البلدان النامية من شحتها أمام موجة جديدة من الوباء.وبعد الانتقادات المباشرة التي وجهتها المنظمة، عبر مكتبها الإقليمي في القارة الأميركية، إلى الحكومة البرازيلية بسبب تقاعسها في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوباء الذي أصبحت البرازيل بؤرته الرئيسية في العالم، محطمة كل يوم أرقامًا قياسية جديدة في عدد الوفيات والإصابات اليومية، وجه المدير العام للمنظمة تادروس أدهانوم غيبريسوس، انتقاداته إلى الاتحاد الأوروبي لتعثر حملات التلقيح في معظم بلدان الاتحاد وللدول الغنية لتنافسها على اللقاحات وحرمان الدول الفقيرة منها.