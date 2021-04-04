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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5658 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:28 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الاخيرة باشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5658 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2098 تجاوز السرعة المقررة، 290 مخالفة السير بدون تراخيص، 15 مخالفات موقف عشوائى، 44 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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