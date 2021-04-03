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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

من هو المايسترو نادر عباسي قائد أوركسترا حفل موكب نقل المومياوات؟

السبت 03/أبريل/2021 - 09:48 م
المايسترو نادر عباسي
المايسترو نادر عباسي
حسن أمين
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في مشهد حضاري وتاريخي قاد المايسترو نادر عباسي أوركسترا حفل موكب نقل المومياوات الذي أبهر العالم مساء اليوم السبت بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المايسترو نادر عباسي:

* ولد في القاهرة عام 1963 ويحمل الجنسية السويسرية بجانب الجنسية المصرية.

* حصل على البكالوريوس من المعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفاتوار"، كما حصل على البكالوريوس من كونسيرفاتوار جينيف للغناء الأوبرالي عام 1992.

* تقلد الكثير من المناصب حتى وصل لقائد الأوركسترا فى دار الأوبرا المصرية وأوركسترا السلام فى فرنسا.

* تقلد منصب المدير الفني والقائد الأساسي لأوركسترا أوبرا القاهرة من عام 2001.

* قائد "أوركسترا السلام" فى فرنسا عام 2004.

* قاد لجنة تحكيم المسابقة العالمية للغناء الأوبرالي بالسويد منذ عام 2008 وحتى عام 2013.

* قاد حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح "مارينسكى" المتواجد بمدينة بطرسبرج الروسية والذى أقيم به عروض للأوبرا والأوركسترا والباليه أشهرهم "البولشوى" وكسارة البندق" و"بحيرة البجع".

* قاد أوركسترا أوبرا عايدة في فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا.

* حصل على العديد من الجوائز أههما: "جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر الدولي للموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية، والجائزة الأولى للتأليف لموسيقى الحجرة من المجلس الأعلى للثقافة، والجائزة الخاصة للأداء الموسيقي لمسابقة المؤلف الموسيقى موتسارت من مؤسسة أصدقاء الكونسيرفاتوار جنيف، والجائزة الأولى للتأليف للأوركسترا السيمفونى كما حصل على جائزة الفيرتيوزيه عام 1990.

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