بريطانيا: خطر التعرض للجلطات بعد لقاح أسترازينيكا ضئيل للغاية

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أن خطر التعرض للجلطات بعد لقاح أسترازينيكا ضئيل للغاية، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.وقالت تقارير إنه تم الإبلاغ عن 30 حالة تخثر للدم في المملكة المتحدة بعد أول 18 مليون جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا، وكان الرقم المبلغ عنه سابقا هو 25.وقالت هيئة تنظيم الأدوية، إنه تم تحديث عد الإصابات كجزء من مراجعة متجددة للقاحات كورونا في بريطانيا، حيث أكدت الهيئة ومنتجات الرعاية الصحية على فوائد اللقاح "تفوق بكثير أي آثار جانبية معروفة".وكانت مخاوف أثيرت بشأن تجلط الدم بعد نسبة ضئيلة من الحالات بين عشرات الملايين الذين تلقوا حقنة أكسفورد أسترازينيكا.