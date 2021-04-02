إصابة مصورين صحفيين فى قمع الاحتلال لمسيرة بقلقيلية

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينين، بينهم مصوران صحفيان، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة السلمية وأطلقت الأعيرة المطاطية والاسفنجية وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فيها، مما أدى لإصابة مصور تلفزيون فلسطين بشار نزال، والمصور عبد الله شتيوي، بعيارين اسفنجيين، إضافة لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.