رئيس النيجر الجديد محمد بازوم يتولى مهامه

يؤدي رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم اليمين اليوم الجمعة، في العاصمة نيامي في أوج أزمة، بعد يومين على "محاولة انقلاب" في البلاد التي تضربها في السنوات الأخيرة أسوأ هجمات جهادية.ويفترض أن يحضر عدد من رؤساء الدول الإفريقية مراسم أداء اليمين المقررة ظهر الجمعة لمحمد بازوم المقرب جدا من الرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو.وعملية انتقال السلطة بين إيسوفو وبازوم هي الأولى بين رئيسين منتخبين بطريقة ديمقراطية في بلد اتسم تاريخه بالانقلابات.