رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

زيادة فى صادرات أذربيجان من النفط عبر روسيا فى الربع الأول

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:59 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قامت شركة الطاقة الحكومية في أذربيجان "سوكار" بتصدير 169.5 ألف طن من النفط عبر خط أنابيب باكو-نوفوروسيسك خلال الربع الأول من العام، حسب ما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس"، استنادًا لبيانات روسية رسمية.

وارتفع حجم الصادرات مقارنة بـ29.6 ألف طن العام الماضي، حسب ما نلقته وكالة «بلومبرج» للأنباء عن إنترفاكس.

وتعتزم "سوكار" تصدير أكثر من مليون طن من النفط عبر خط الأنابيب الروسي خلال العام الجاري، مقابل 613.3 ألف طن في 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة


الصور

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

الأكثر قراءة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

موسكو: تطعيم 60 %من المواطنين بحلول نهاية الصيف

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» فى جلطات دموية بأستراليا

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان

«تجديد الإسلام وأصوله» جديد ياسر أنور

المترجمة السورية بثينة الإبراهيم بضيافة منصة الفن المعاصر

«الشارد».. رواية جديدة لأحمد الصمادى