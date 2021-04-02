زيادة فى صادرات أذربيجان من النفط عبر روسيا فى الربع الأول

قامت شركة الطاقة الحكومية في أذربيجان "سوكار" بتصدير 169.5 ألف طن من النفط عبر خط أنابيب باكو-نوفوروسيسك خلال الربع الأول من العام، حسب ما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس"، استنادًا لبيانات روسية رسمية.وارتفع حجم الصادرات مقارنة بـ29.6 ألف طن العام الماضي، حسب ما نلقته وكالة «بلومبرج» للأنباء عن إنترفاكس.وتعتزم "سوكار" تصدير أكثر من مليون طن من النفط عبر خط الأنابيب الروسي خلال العام الجاري، مقابل 613.3 ألف طن في 2020.