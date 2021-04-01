حظر تجوال ليلى فى كمبوديا لاحتواء فيروس كورونا

فرضت كمبوديا اليوم حظر التجوال الليلي في العاصمة بنوم بنه لمدة أسبوعين، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأعلنت سلطات "بنوم بنه" اليوم أنه سوف يتم حظر الأنشطة التجارية والتجمعات في المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليوني نسمة، ما بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحًا، ابتداء من اليوم حتى 14 أبريل الجاري.وتحظر أوامر السلطات أي تحرك خلال هذه الساعات ماعدا في حالات الطوارئ أو توصيل الشحنات أو للعمل أو أي أنشطة توافق عليها السلطات.