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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب التنسيقية يهاجم محافظ الجيزة بسبب سوق الثلاثاء في بولاق الدكرور

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:33 م
سوق الثلاثاء
سوق الثلاثاء
إسلام نصير - محمد الشريف
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هاجم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسبب سوق الثلاثاء بمنطقة بولاق الدكرور.

وقال حجاج في بيان، إنه تقدم بمذكرة قبل عدة أشهر للمحافظ الذي أكد إخلاء المنطقة من الباعة الجائلين، لكن الوضع لا يزال كما هو، والشارع متكدس بعربات بيع الخضروات وغيرها من البضائع.

وتساءل حجاج: هل نصدق رد المحافظ أم نصدق أعيننا وما نراه من تكدس وزحام وعشوائية كل أسبوع، بسبب عدم قبام أجهزة المحافظة بدورها في حفظ النظام العام وحماية الطريق من الباعة والزحام الذي يعطل حياة الناس.

وطالب حجاج، محافظ الجيزة باتخاذ إجراءات جدية لتسهيل حياة الناس وتشغيل حركة المرور بالشكل المطلوب، ونقل الباعة الجائلين إلى سوق دائم بدلا من الاكتفاء بالرد على الورق وعدم تطبيقه على أرض الواقع.

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