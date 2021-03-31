حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

كان اللقاء الأول بين الفنانة كاميليا والفنان رشدي أباظة في فيلم "امرأة من نار"، والذي انتهى بقبلة كانت بداية لقصة حب ملتهبة أراد "أباظة" أن تنتهي بالزواج لكنها الملك فاروق كان العقبة حيث هدد رشدي أباظة بالقتل إذا لم يبتعد عنها وفقا لما روته شقيقته منيرة أباظة في حوار صحفي لها.يدور فيلم "امرأة من نار" 1950 حول حكاية سيدة أجنبية لعوب تتزوج من موظف يطاردها رئيسه فتحث زوجها على قتله وفعلًا يطعنه ويتحامل ويهرب الرئيس، ولكنه يموت تحت عجلات الترام، غير أن الزوجة تهرب مع صديق جديد ويفاجئهما في البار، حيث تودع طفلها لإحدى صديقاتها لترعاه.وقالت منيرة أباظة: "بالفعل كان أخي يحب كاميليا كثيرا لدرجة أنه استهان بتهديد الملك فاروق له بالقتل وقال له: "اللي تقدر تعمله اعمله"، وكان من الممكن أن ينفذ الملك تهديده لولا خوفه من عائلة رشدي ووزنها على الصعيد السياسي والاجتماعي فلم تكن تخلو وزارة آنذاك من فرد من العائلة الأباظية".وأضافت: "كما كانت هناك أسماء عديدة من العائلة لها ثقلها في مجال الصحافة والأدب والفكر. وعندما تزوج أخي من تحية كاريوكا فرح الملك كثيرا لأنه ضمن ابتعاد غريمه عن معشوقته كاميليا".وقعت كاميليا في حب رشدي أباظة لكنها صارحته بأن هناك شخصا ينفق عليها وعندما غضب أخبرته أن علاقتهما لم تتجاوز الحدود ليتفقا على الزواج لكن بعد شهرين وقع الحادث المأساوي الذي أنهى حياتها.