في ماتشات كرة السلة، نتيجة 90/80 مثلاهي نتيجة عادية وطبيعية، النتيجة دي معناهاإنه الفريق الفايزنجح في إصابة الهدفوالتسجيل في المرمى45 مرة، أو أقل شوية لو فيه رميات ثلاثية، بينما الفريق الخسران، نجح 40 مرة تقريبا.

في ماتشات كرة اليد، نتيجة 26/22 مثلا، هي نتيجة عادية وطبيعية، الفايز أصاب الهدف 26 مرة، الخسران 22 مرة.

إنما في كرة القدم، أكتر نتيجة تكررتفي بطولة كاس العالم عبر تاريخها، هي نتيجة 1/صفر، بـ ما معناه، إنه دي أكتر نتيجة طبيعية عادية.

صحيح أحيانا الماتشات بـ يتسجل فيها أكتر من هدف، لكن ممكن كمان تنتهي بـ لا تسجيل أي أهداف، والمحصلة النهائيةهي ندرة الأهداف في كرة القدمبـ صورة لا يمكن مقارنتها بـ الألعاب الشبيهة.

فيه ناسبـ تقول إنه هو دا السبب الرئيسيفي إنها اللعبة الأكثر شعبية، المشجع مش قاعد يعد أهداف هنا وأهداف هناك، والفارق بقى تلاتة، بقى خمسة، رجع اتنين.

لأ، ندرة الأهداف بـ تعلي قيمة الجون، مصر قعدت شهر تقريبا، في احتفالات صاخبة مستمرة، عشان "هدف"، هدف واحد، اتصور من كل الزوايا، بـ كل تقنيات التصوير الممكنة.

اتعمل عليه أشكال لا نهائية من الكوميكسات والكاريكاتير والتركيبات، ريمكسات ومزيكا، تي شيرتات وميداليات ومجسمات، هيستريا رهيبةبـ هدف واحد.

هدف، لو ما سجلش مجدي أفشة بعده نهائي، هـ يفضل في الذاكرة كـ "هداف".

ممكن يكون التفسير دا لـ شعبية اللعبةكلام سليم ومنطقي، وممكن فيه أسباب تانية، بس السؤال المبدئي، ليه؟ليه كرة القدم تتميز بـ ندرة الأهداف؟ليه مش بـ نقعد طول الماتشالفريق دا يسجل، والفريق دا يسجل، والماتش العادي ينتهي حتى 10/7بلاش أرقام اليد والسلة؟

قبل ما أقول لك ما أفكر فيه، خليني أسألك:حضرتك وأنا وهووالمعياري عند جنس الإنسان، يقدر يقف على رجله وقت قد إيه؟ويمشي على رجله وقت قد إيه؟

صحيح تختلف من شخص لـ شخص، إنما أعتقد، إنه أغلب بني البشر، ممكن يقفوا ساعة مثلا، ويبقى الأمر عادي، متعب بس عادي، وممكن يمشي برضه ساعة عادي، أنا مرة مشيت على رجلي، ست ساعات بـ لا توقف تقريبا.

تمام، تقدر بقىتقف على إيدك قد إيه؟وتمشي على إيدك قد إيه؟أساساممكن تكون ما تقدرش، ولا تلات ثواني حتى، وتبقى إنسان عادي وطبيعي، لكنعمر ما قدرتك إنك تقف على إيدك، أو تمشي على إيدك، تساوي نفس القدرة بـ القدم، ولا حتى تقترب منها.

في المقابل، يندر استخدام القدم في "العمل"، الشغل بـ الإيد: سواق الميكروباص بـ يسوق بـ إيده مش بـ رجله، الفنان التشكيلي بـ يرسم بـ إيده مش بـ رجله، الكمنجاتي بـ يعزف بـ إيده مش بـ رجله، الجندي بـ يمسك سلاحه في إيده مش في رجله.

وأنا كمانبـ أكتب ع الكيببورد بـ إيدي مش بـ رجلي.

أساسا، الإنسان بقى إنسان، لما تطور عن أسلافه، بـ صورة تخلي فيه تمايز كبيربين الطرفين الأعلى، والطرفين الأسفل، في التركيب والتكوين والوظيفة والقدرات، فـ بقى عنده القدرة على "العمل".

والعمل، هو اللي خلاه يقدريستفيد من موارد الطبيعة، ويحولها لـ حاجات تانية.

الفكرة هنا، إنه كرة القدم، بـ تتلعب عكس طبيعة الإنسان، كرة اليد وكرة السلةبـ تتلعب بـ الإيد، اللي هي الطرف المختص بـ العمل، فـ العادي والطبيعي، إنه مهمة المهاجمتبقى أسهل من مهمة المدافع، حتى بعد وضع معوقات، زي ارتفاع برج السلة، أو منع دخول الدايرة في اليد.

إنما يظل الأمر أسهل على المهاجم، ومنع هذا المهاجم مهمة عسيرة.

كرة القدم، ممنوع فيها لمس الكرة بـ اليد أساسا، كل الشغل، بـ الطرف الذي لا نستخدمه في الشغل، دا بـ يخلي مهمة المهاجمفي إصابة الهدف، صعبة جدا جدا، ومهمة المدافع في منعه أسهل كتير كتير، بـ التالي، تسجيل هدف، مجرد هدف واحد، هو أمر يتطلب الكثيرمن المهارات والخطط ، والتكتيكات والتحركات والوعي، وأمور فنية وبدنية وذهنية، من ثم فـ هو حدث، حدث يستحق الاحتفاء، دا الهدف، ما بالك بقى بـ التلاتة؟

