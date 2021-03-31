خط أحمر.. دعم إقليمي ودولي لموقف مصر في أزمة سد النهضة

منظمة التعاون الإسلامي:

البرلمان العربي:

الولايات المتحدة:

السعودية:

الإمارات:

سلطنة عمان:

الكويت:

البحرين:

الأردن:

اليمن:

أعربت العديد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية عن دعمها لموقف مصر بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وحفظ حقوقها المائية، ومع قوة الدعم الدولي لمصر أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكيلي، أن سيتم استئناف التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي قريبا وأن أديس أبابا ملتزمة بالتفاوض وفق الحلول السلمية.ومن بين أبرز المواقف الداعمة لمصر خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية المياه خط أحمر لمصر ولن تفرط في قطرة مياه:دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى مواصلة مفاوضات سد النهضة، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق مصر والسودان وإثيوبيا.وشددت المنظمة على ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.شدد البرلمان العربي، على تضامنه مع مصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ودعمه لأي مساع لحل أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق قانوني ملزم.وأكد البرلمان العربي على ضرورة مراعاة مصالح كل الأطراف ويحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وشدد على أن القاهرة والخرطوم ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، محذرا إثيوبيا من أي إجراءات أحادية.شدد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرض لجميع الأطراف بقضية سد النهضة.أعلنت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مؤكدة أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، مشيرة إلى دعمها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة.وتمسكت الرياض بضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية.أكدت وزارة الخارجية الإماراتية اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي والمفاوضات لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية.وشددت أبوظبي على ضرورة الوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون دول المنطقة.أكدت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، تضامن السلطة مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة، عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح الأطراف جميعا.أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، تضامن بلادها مع مصر والسودان، في جھودھما لحل أزمة سد النھضة بما يحفظ لدولتي المصب حقوقھما المائية والاقتصادية وفق القوانین الدولیة.وشددت الكويت على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة دعمها لإنھاء ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.أعلنت مملكة البحرين تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي، ودعمها لجهود حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.وشددت وزارة الخارجية البحرينية على تضامن المملكة مع مصر الشقيقة في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، داعية لحل أزمة سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية.بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، مع نظيره سامح شكري، خلال اتصال هاتفي التطورات حول آخر مستجدات ملف سد النهضة، ودعم موقف مصر في اتفاق قانوني وملزم بشأن السد.أكدت الحكومة اليمنية، تضامنها ووقوفها مع مصر لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.وأشارت وزارة الخارجية اليمنية إلى أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مطالبة بعدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول المصب.