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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين» تفتح باب الاشتراك لدورة جديدة بأكاديمية ناصر العسكرية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:07 م
رجائي عطية
رجائي عطية
سيد على
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أعلنت لجنة التدريب والتوعية بالنقابة العامة للمحامين، عن دورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا المتخصصة في مجال الاستراتيجية والأمن القومي، والتي تبدأ في النصف الأول من يونيو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر.

وجاء نص الإعـلان كالتالي:

يسر لجنة التدريب والتوعية بالنقابة العامة للمحامين، الإعلان عن دورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا المتخصصة في مجال الاستراتيجية والأمن القومي، والتي تبدأ في النصف الأول من يونيو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر.

وعلى من يرغب من الزملاء المحامين الاشتراك في الدورة، التوجه لمقر النقابة العامة وملئ الاستمارة المعدة للتسجيل، مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنية العضوية لعام 2021، و2 صورة شخصية، إضافة إلى سداد قيمة الاشتراك بالدورة المقدرة بمبلغ 500 جنيه، لدى سيد شعبان بسكرتارية الأمانة العامة للنقابة، كما يمكن التواصل معه عبر «واتساب»: 01113541935.

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