بدء جلسة محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

بدأت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة محمد جودت المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.وتبين أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان أمين البيومي أن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.