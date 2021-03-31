لبنان: ننتظر تحقيقات الأمم المتحدة حول التلوث النفطي بشواطئنا

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، اليوم الأربعاء أن بلاده تترقب تحقيقات الأمم المتحدة بشأن التلوث النفطي الذي أصاب الشاطىء اللبناني.جاء ذلك خلال استقبال وهبة اليوم نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، التي نقلت له متابعة الأمم المتحدة لما واجهه لبنان عقب التلوث النفطي.وأضاف: "لبنان بانتظار تحقيقات الأمم المتحدة حول هذا الموضوع ومعرفة الجهة التي سببت الضرر لتمكين لبنان المطالبة بالتعويض".يذكر أن وفدا تقنيًا من الأمم المتحدة سيصل مساء اليوم إلى بيروت "لدراسة حجم الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث النفطي الذي أصاب الشاطئ اللبناني"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.