تراجع معدل البطالة فى ألمانيا خلال مارس

تراجع معدل البطالة في ألمانيا خلال شهر مارس الجاري بفضل انتعاش سوق العمل خلال فصل الربيع.وأعلنت الوكالة الألمانية للتشغيل في نورنبرج، اليوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل تراجع هذا الشهر بواقع 77 ألفًا، مقارنة بفبراير الماضي.وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في مارس الجاري 2.827 مليون عاطل، بزيادة قدرها 492 ألف عاطل على أساس سنوي.وحسب البيانات، بلغ معدل البطالة هذا الشهر 6.2%.