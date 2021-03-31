إيطاليا تستعدي السفير الروسي بعد اعتقال جاسوسين لموسكو

اعتقلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، ضابطا روسيا وقبطانا بحريا إيطاليا بشبهة التجسس، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وأوضحت الشرطة الإيطالية، أن اعتقال الضابطين الروسي والإيطالي خلال اجتماع سري شهد تبادل معلومات مقابل مبلغ من الأموال.كما استدعت إيطاليا السفير الروسي في روما بعد اعتقال ضابط روسي بشبهة التجسس.