حصة المركزي الإندونيسي من السندات الحكومية تتجاوزها للصناديق العالمية

تجاوزت حصة البنك المركزي الإندونيسي من سندات الخزانة الإندونيسية الحصة التي تمتلكها صناديق الاستثمار الأجنبية، وهو ما يشير إلى تعاظم الدور الذي يلعبه البنك في تمويل المالية العامة للبلاد.وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن البيانات الرسمية تقول إن حصة البنك المركزي من إجمالي السندات الحكومية الماليزية بلغت 23.1% مقابل 22.9% لصناديق الاستثمار الأجنبية.وكانت حصة البنك من هذه السندات قبل عام واحد تبلغ 9.9% فقط، وهو ما يشير إلى النمو القوي لمشتريات البنك من السندات الحكومية بهدف مساعدة الحكومة في تمويل إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.