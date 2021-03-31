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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم فى قضية مقتل صحفية «الدستور» ميادة أشرف

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:06 ص
ميادة أشرف
ميادة أشرف
عادل عبد العال
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تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، الحكم على المتهم حمزة السيد محمود صادر ضده حكم بالمؤبد غيابيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف".

يصدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشارين طارق محمود وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

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