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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«أشهر السلاح في وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:24 م
أسمهان
أسمهان
وائل توفيق
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ساءت العلاقة الزوجية بين أسمهان وأحمد سالم بسبب الغيرة ووصلت إلى حد تبادل إطلاق النار في منزلها عندما أشهر سلاحه في وجهها بعد عودتها من زيارة عن أحمد حسنين باشا وتبريرها الزيارة بالاطلاع على رأيه في أغاني فيلمها الأخير.

أطلق أحمد سالم الرصاص في الهواء ما دفعها لاستدعاء الشرطة التي تبادلت إطلاق النار مع الزوج حتى أصابته رصاصة في رئته دخل على إثرها مستشفى قصر العيني بينما وجهت له تهمة محاولة فتل أسمهان ومقاومة الضابط محمد إبراهيم.

عقب مصرع أسمهان في حادث سيارة غامض أجرت مجلة الاثنين حوارا مع أحمد سالم من داخل المستشفى حيث يرقد وبدا عليه الحزن الشديد نافيا أن يكون مسئولا عن مصرعها مؤكدا للمجلة أن أسمهان أحبته كما أحبها.

كما كشف أن أسمهان أرسلت له رسولا يؤكد حبها رغم ما حدث بينهما مؤكدا أنها كانت حامل عندما توفيت وأن حزنه ليس فقط عليها بل على مولودهما، بل لأن مشروعات كثيرة كانت ستتم بينهما لولا حادث موتها الغامض بعد مصرع أسمهان بخمس سنوات توفي أحمد سالم متأثرا بإصابته عن عمر يناهز 39 عامًا.

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