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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تحذر من انتشار متحورات كورونا بشكل سريع

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:43 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
أ ش أ
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حذّر المسئولون الكنديون من انتشار متحورات فيروس كورونا الجديدة بشكل سريع في بلادهم في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بهذا المرض.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذه المتحورات تمثل تهديدًا للكنديين الأصغر سنًا.

ونقلت الشبكة عن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قوله خلال مؤتمر صحفي حول كورونا في أوتاوا اليوم: إنه "حتى لو كانت نهاية الوباء وشيكة، فإن المتغيرات تعني أن الوضع أكثر خطورة".

وأضاف ترودو أن بلاده تدخل المرحلة الأخيرة من هذه الأزمة، وأنها "إلى البقاء قوية لفترة أطول قليلًا".

وأعلن ترودو: أن شركة فايزر وافقت مرة أخرى على زيادة عمليات تسليم اللقاحات إلى كندا.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه حتى مع وجود 4 لقاحات معتمدة في كندا، فإن مسئولي الصحة هناك يقولون إنها لن تفعل الكثير لتخفيف العبء في المستشفيات خلال هذه الموجة الثالثة من الوباء.

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