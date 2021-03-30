رئيس وزراء سلوفاكيا يستقيل على خلفية أزمة لقاح «سبوتنيك V»

تقدم رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش باستقالته رسميا من منصبه لحل أزمة سياسية فجرها اتفاق لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس (كورونا).وذكر بيان للحكومة السلوفاكية -أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم، أن ماتوفيتش قدم استقالته إلى رئيسة البلاد سوزانا كابوتوفا بعد اجتماع جمعهما اليوم، وأن الرئيسة ستقبل استقالة ماتوفيتش.وأفاد البيان أن وزير المالية السلوفاكي إدوارد هيجر كلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وأن اختيار وزير المالية لمنصب رئيس الوزراء قد حظي بموافقة الشركاء في الائتلاف السلوفاكي.واندلعت الأزمة إثر كشف النقاب عن اتفاق سري أبرمته سلوفاكيا للحصول على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي لم تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي، وتم التوصل للاتفاق على الرغم من عدم موافقة شركاء ماتوفيتش في الائتلاف، حزب (الحرية والتضامن) وحزب (من أجل الشعب) عليه، وتقدم ستة وزراء باستقالتهم من الحكومة، خلال الأيام العشرة الماضية، لإجبار رئيس الوزراء على التنحي.