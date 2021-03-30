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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الأوكراني يدعو إلى تكثيف الضغط على روسيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:48 م
البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني
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وافق البرلمان الأوكراني، اليوم، على بيان يطالب روسيا بوقف الأعمال العدائية على الفور، والالتزام بوقف إطلاق النار، كما يدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي ضد روسيا لإنهاء عدوانها ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن 308 نواب في البرلمان صوتوا لصالح القرار رقم 5312 بشأن بيان البرلمان الأوكراني الذي يتعلق بتصاعد الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح البيان أنه منذ بداية العام الجاري، تم تسجيل زيادة كبيرة في هجمات القصف والاستفزازات المسلحة التي تقوم بها التشكيلات المسلحة الروسية، مشيرًا إلى القصف الكثيف الذي شنته القوات الروسية في 26 مارس الجاري، واستهدف مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، كما لفت البيان إلى مقتل أربعة جنود أوكرانيين وإصابة آخر بجروح خطيرة في يوم واحد.

وطالب نواب البرلمان الأوكراني روسيا بالوفاء تمامًا بالتزاماتها الدولية، وسحب جيشها وتشكيلاتها المسلحة من أوكرانيا، فضلًا عن استعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على حدودها المعترف بها دوليًا.

ودعا نواب البرلمان نظراءهم الدوليين والبرلمانات الدولية إلى إدانة سياسة روسيا العدوانية تجاه أوكرانيا، بما في ذلك الموجة الأخيرة من التصعيد في منطقة الصراع، كما حثوا المجتمع الدولي على تكثيف الضغط الاقتصادي والسياسي ضد روسيا.

وناشد البرلمان هيئات القضاء الدولية والمنظمات الدولية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي خلال العدوان الروسي المسلح ضد أوكرانيا، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

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