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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:41 م
مازن الفرايه
مازن الفرايه
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قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن العلاقات القوية والمتينة بين الأردن وبريطانيا، إلى جانب العديد من المصالح المشتركة التي تربطهما في شتى المجالات، جعلت علاقاتهما أشد تماسكا مع مرور السنوات، وشكلت بيئة خصبة لإنشاء شبكة من العلاقات النوعية والفاعلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وبحث الوزير في مكتبه بالوزارة، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ولا سيما في المجالات الأمنية والشرطية.

وأشار الفراية إلى ضرورة الاستمرار في تبادل الخبرات الأمنية وبرامج التدريب وتنظيم الزيارات التي من شأنها زيادة مستوى التعاون والتنسيق لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، موضحا أن تحقيق الأمن على المستوى العالمي يتطلب التكاتف والتعاون وتنسيق الجهود بين جميع الدول.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية التزام بلادها بدعم الأردن ومساعدته انطلاقا من العلاقات المميزة التي تربط البلدين ومواقف الأردن الداعمة للسلام والاستقرار، علاوة على تأثره المباشر بجائحة كورونا وتداعياتها السلبية التي طالت قطاعاته الحيوية والخدمية ومختلف أشكال الحياة اليومية.

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