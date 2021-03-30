الإمارات وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

أكدت دولة الإمارات أهمية العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيطالية، وضرورة العمل على تطويرها وتنميتها، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن المجال البيئي يعتبر إحدى أولويات إمارة دبي في تنويع اقتصادها، ودعم صناعاتها البيئية وممارسات شركاتها المستدامة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن غرفة تجارة دبي بحثت في مقرها مع الاتحاد الكونفيدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، الذي يضم أكثر من 600 شركة تحت مظلته، سبل تعزيز التعاون المشترك، وإمكانية اتخاذ إمارة دبي مركزًا لتوسع هذا الاتحاد الإيطالي في أسواق المنطقة.وناقش مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، العلاقات الثنائية مع الوفد الإيطالي الذي ترأسه الدكتور جيوفاني بوزيتي، رئيس العلاقات الدولية في الاتحاد الكونفيدرالي الإيطالي لعلوم البيئة.من جانبه، أكد رئيس الوفد الإيطالي رغبة بلاده بتوسع شركات الاتحاد الكونفيدرالي الإيطالي لعلوم البيئة في الإمارات، حيث سبق للشركات الإيطالية المشاركة في مؤتمرات هامة عقدت في الإمارات، ومنها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ويتكس في دبي وأسبوع أبوظبي للاستدامة، مشيرًا إلى أن السوق الإماراتية تعتبر من الأسواق العالمية الرئيسية لابتكار وانتشار الحلول المبتكرة في مجال علوم البيئة والممارسات المستدامة والاقتصاد الدائري.ويعتبر الاتحاد الكونفيدرالي الإيطالي لعلوم البيئة هيئة موسعة تجمع كل الشركات العاملة في مجال حماية البيئة وإنتاج الطاقة المستدامة من النفايات في إيطاليا، حيث وصل مجموع مبيعاته إلى أكثر من 25 مليار يورو منذ تأسيسه في العام 2016، ويعمل ضمنه أكثر من 40 ألف موظف.