مفوضية اللاجئين تعبر عن قلقها إزاء الهجمات الوحشية في موزمبيق

عبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الوحشية التى تشنها جماعة مسلحة في موزمبيق، وكذلك إزاء ما وصفه بالأحداث المأساوية التى وقعت فى بالما فى مقاطعة كابو ديلجادو.وقال المتحدث باسم المفوضية اندريه ماهيسيتش ـ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عقد بجنيف: " لقد فر العديد من الرجال والنساء والأطفال من منازلهم ولجؤوا الى الأدغال المحيطة بينما يغادر آخرون بالما فى محاولة للوصول إلى بر الأمان فى مناطق أخرى، لافتا إلى مقتل العشرات خلال الهجمات".وأضاف" أن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء العنف المرتكب ضد المدنيين فى بالما بما فى ذلك ضد النساء والأطفال والذين يمثلون معظم النازحين داخليا فى البلاد، وأكثر من مئة نازح وصلوا أول أمس الأحد بالقارب من بالما إلى بيمبا عاصمة مقاطعة كابو ديلجادو بينما تم إجلاء نحو 40 آخرين، مساء أمس الاثنين إلى بيمبا على متن طائرات الأمم المتحدة وكان معظمهم من النساء والأطفال ومعظمهم يعانون من الصدمة والارهاق.وأشار إلى أن موظفى المفوضية تجدهم في الميناء المحلي والمطار مع وصول النازحين بسبب القتال إلى بيمبا حيث يقومون بإحالة الأشخاص المعرضين للخطر بما فى ذلك المسنات والأطفال غير المصحوبين بذويهم للحصول على المساعدة والخدمات الفورية، لافتا إلى أن الكثيرين منهم احتاجوا إلى عناية طبية عاجلة، وهناك تقارير عن أشخاص حاولوا عبور الحدود إلى تنزانيا حيث أبلغت مجموعة وصلت إلى بيمبا موظفى المفوضية عن محاولاتهم الأولية للبحث عن الأمان عبر الحدود والتى أحبطت بسبب صعوبة عبور النهر.وقال ماهيسيتش: إن الأشخاص الذين وصلوا إلى بيمبا تبادلوا تفاصيل عن وحشية الجماعة المتمردة، وتواصل المنظمة الدولية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية السريعة وإجراء تقييم للاحتياجات، تخطط لإرسال بعثات الى مناطق نائية حيث وصل النازحون من بالما الى مناطق مثل ميودا.وذكرت المفوضية: أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا بالفعل فى منطقة بالما نتيجة للهجمات السابقة فى كابو ديلجادو أحد أفقر المقاطعات فى موزمبيق، فى الإجمالي نزح نحو 670 ألف شخص فى مقاطعة كابو ديلجادو وكذلك في مقاطعتي نامبولا ونياسا المجاورتين وذلك منذ بدء الصراع فى كابو ديلجادو فى أكتوبر 2017.