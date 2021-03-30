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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تنفي إجبار لاجئين فارين من ميانمار على العودة لبلادهم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:28 م
لاجئين
لاجئين
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نفت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، ما أوردته وسائل إعلام بشأن إجبار قوات الأمن المتواجدة على الحدود لاجئين فارين من ميانمار على العودة إلى بلادهم.

وأصر المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، تاني سانجرات، في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا تايجر) التايلاندية، على أن التقارير الإعلامية التي تدعي بأنه تم إجبار قرويين من أقلية "كارين" الميانمارية على العودة إلى بلادهم "خاطئة".

وقال المتحدث إن هذه التقارير تنقل المعلومات فقط من مصادر غير رسمية بدون التأكد من مصادر رسمية ميدانية والتي أكدت أنه لم يتم إجبار اللاجئين على العودة إلى ميانمار.

وبحسب الصحيفة، سمحت تايلاند لأكثر من 12 شخصًا قادمًا من ميانمار بدخول البلاد اليوم للحصول على الرعاية الطبية في قرية حدودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد كارين الوطني، وهو جماعة عرقية مسلحة تسيطر على المنطقة الجنوبية الشرقية من ميانمار، قاد ثورة ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار فبراير الماضي، وقام بمهاجمة بعض قادة الجيش مما يُعتقد أنه دفع الجيش إلى الرد الانتقامي وشن غارات جوية السبت الماضي على قرية بالقرب من الحدود التايلاندية.

وأكد تاني أن الحكومة التايلاندية تواصل مراقبة الوضع، مشيرًا إلى أن تايلاند لديها تاريخ من مساعدة اللاجئين من الدول المجاورة، وقد تصاعدت حدة العنف في ميانمار منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي والذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة الزعيمة أونج سان سو كي.

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