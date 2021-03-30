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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أسامة سعد الدين: لنا أن نفخر بالرئيس السيسي رمز العزة والكرامة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:39 م
أسامة سعد الدين
أسامة سعد الدين
سيد على
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قال السفير أسامة سعد الدين مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن مياه النيل وسد النهضة تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن مصر دولة قوية وقادرة على أن تحافظ على حقوقها المائية من مياه نهر النيل كما تبعث برسائل طمأنة لكل المصريين بألا يقلقوا على مياه مصر وأننا في أيدي أمينة، مشددًا علي ان الرئيس رسم اليوم وبوضوح خط احمر جديد لـ آبي احمد رئيس وزراء اثيوبيا وكل من يقف خلفه بان مصر دوله ليست ضعيفة وتملك من القوة والقدرة ما يمكنها من حماية حقوقها المائية وامنها القومي.

واضاف مساعد رئيس الحركة الوطنية المصرية، ان العبث بمصير شعوب وحقوق تاريخية في المياه هو لعب بالنار يعرض المنطقة كلها الي عدم الاستقرار ويدخلها في دوامة نزاعات اقليمية يمكن تفادي مخاطرها بالحوار وعلي الاطراف الاخري ان تدرك ذلك وتتيقن ان مصر تملك من ادوات الضغط والقوة ما يمكنها من حماية حقوق الاجيال وعدم المساس بحقوقها التاريخية.

وأردف سعد الدين، مؤكدًا: وكما قال الرئيس: "محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عاوز يجرب يقرب " لذا فعلي الجميع ان يطمئن باننا في ايدي امينة وحكيمة ولديها من الذكاء والعقل الرشيد ما يجعلها تحسم الملف لصالح الحقوق المصرية.

واضاف سعد الدين، ان الخطوط الحمر التي يرسمها الرئيس ضد اي معتد اثم مهدد لمصر تعكس مكانة وقوة الدولة وتؤكد مقولة " ان العفي محدش يقدر ياكل لقمته " وهذه هي مصر ستبقي عفية قوية قادرة شامخة بفضل ابنائها وقيادتها ومؤسساتها الوطنية التي تصل الليل بالنهار من اجل حماية امن مصر ومصالحها العليا.

واردف سعد الدين: ان مصر لا تهدد ولا تلوح بالعدوان ولم تخرج تصريحات الرئيس عن السياق بل هي تصريحات صاحب الحق الواثق من قدراته في ان يحافظ علي هذا الحق لا يعتدي ولكنه قادر علي مواجهة العدوان ورد الصاع صاعين لكل من يخيل له شيطانه في قدرته علي ان يمس الخطوط الحمر التي يرسمها الرئيس.

واختتم السفير أسامة، لنا ان نفخر برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز العزة والكرامة وصاحب الحكمة والعقل الرشيد.

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