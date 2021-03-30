البورصة تربح 3 مليارات جنيه فى ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة، في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء قوية على أغلبية أسهم السوق.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 655.5 مليار جنيه.وحول المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس30 " دفته من الهبوط بداية التعاملات إلى الصعود لدى نهايتها بنسبة 01. 0%، بما يعادل 1.27 نقطة، ليغلق عند مستوى 10739.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.81 %، بما يعادل 35.4 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1987.8 نقطة.وقفز المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37%، بما يعادل 39.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2940.5 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها المليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 651.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 39.9 ألف صفقة شراء وبيع.