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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 3 مليارات جنيه فى ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:13 م
البورصة تربح
البورصة تربح
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات البورصة، في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء قوية على أغلبية أسهم السوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 655.5 مليار جنيه.

وحول المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس30 " دفته من الهبوط بداية التعاملات إلى الصعود لدى نهايتها بنسبة 01. 0%، بما يعادل 1.27 نقطة، ليغلق عند مستوى 10739.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.81 %، بما يعادل 35.4 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1987.8 نقطة.
وقفز المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37%، بما يعادل 39.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2940.5 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها المليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 651.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 39.9 ألف صفقة شراء وبيع.

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