«أبوشقة» في برقية شكر للرئيس: سواعد المصريين حققت المعجزة بقناة السويس

أرسل المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة عظمة المصريين في تعويم الباخرة البنمية "إيفر جيفين" التي جنحت خلال الأيام الماضية بمجرى قناة السويس وعطلت حركة الملاحة البحرية.وجاء في نص البرقية: "باسمى وباسم أعضاء حزب الوفد نتوجه برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، للجهود التى بذلت فى تعويم الباخرة على نحو أذهل العالم، خاصة أن سواعد المصريين وعقولهم وفكرهم وخبرتهم الفنية تصنع المعجزات وتتحدى المستحيل، وعلى تلك الصخرة الصلبة تحطمت أحلام المتآمرين السابحة فى بحور من الأوهام والضلالات، وأظهرت أمام العالم أن إرادة المصريين لا تقهر ولا تعرف المستحيل".وتابعت: "أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس السيسى الذى تابع كافة خطوات عملية تعويم الباخرة الجانحة، ما كان له أبلغ الأثر فى نجاح العملية بأقصر وقت ممكن، كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة الدفاع وهيئة قناة السيوس اللتين وصلتا الليل بالنهار لتحقيق تلك المعجرة بكل ما تحمله المعجزة من معان".