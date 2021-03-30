اليوم.. طلاب الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يؤدون امتحان مارس

يؤدي طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الاعدادي، امتحان شهر مارس، اليوم الثلاثاء، امتحان شهر كأول امتحان بالفصل الدراسي الثاني.وكانت أول امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسي الثاني، قد انطلقت أمس، حيث توجه تلاميذ الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي لأداء امتحانات المجمعة وفق منظومة الأسئلة الاختيار بين المتعدد.وتابعت مديريات التربية والتعليم الامتحانات في المحافظات من خلال غرف العمليات لتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، ومطابقة الاسئلة لمواصفات المركز القومي للامتحانات.يذكر أن الامتحانات النقل الشهرية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي يخوضها ما يصل إلى 8 ملايين طالب وطالبة بداية من أمس الاثنين، حيث يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أول امتحاناتهم الشهرية المجمعة، ثم إن طلاب الصف الخامس الابتدائي اليوم الثلاثاء، في حين يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانهم غدا الأربعاء.وبالمرحلة الإعدادية، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي أول امتحاناتهم الشهرية المجمعة الاثنين، وطلاب الصف الثاني الإعدادي أيضا بنظام الورقة المجمعة ٣٠ مارس من الشهر الجاري.جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١، قد انطلق منذ أسبوعين، يوم ١٣ مارس الماضي، وسط إجراءات احترازية وقائية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد-١٩"، حيث توجه ٢٣ مليون طالب وطالبة للدراسة في ٦٠ ألف مدرسة بمحافظات الجمهورية بمختلف الصفوف الدراسية للتعليم ما قبل الجامعي.