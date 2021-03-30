رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. طلاب الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يؤدون امتحان مارس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:39 ص
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
نورهان عبدالرحمن
طباعة
يؤدي طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الاعدادي، امتحان شهر مارس، اليوم الثلاثاء، امتحان شهر كأول امتحان بالفصل الدراسي الثاني.

وكانت أول امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسي الثاني، قد انطلقت أمس، حيث توجه تلاميذ الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي لأداء امتحانات المجمعة وفق منظومة الأسئلة الاختيار بين المتعدد.

وتابعت مديريات التربية والتعليم الامتحانات في المحافظات من خلال غرف العمليات لتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، ومطابقة الاسئلة لمواصفات المركز القومي للامتحانات.

يذكر أن الامتحانات النقل الشهرية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي يخوضها ما يصل إلى 8 ملايين طالب وطالبة بداية من أمس الاثنين، حيث يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أول امتحاناتهم الشهرية المجمعة، ثم إن طلاب الصف الخامس الابتدائي اليوم الثلاثاء، في حين يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانهم غدا الأربعاء.

وبالمرحلة الإعدادية، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي أول امتحاناتهم الشهرية المجمعة الاثنين، وطلاب الصف الثاني الإعدادي أيضا بنظام الورقة المجمعة ٣٠ مارس من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١، قد انطلق منذ أسبوعين، يوم ١٣ مارس الماضي، وسط إجراءات احترازية وقائية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد-١٩"، حيث توجه ٢٣ مليون طالب وطالبة للدراسة في ٦٠ ألف مدرسة بمحافظات الجمهورية بمختلف الصفوف الدراسية للتعليم ما قبل الجامعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

التحريات الأمنية تكشف مفاجأة في سبب انهيار عقار جسر السويس

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

خبراء: التراخي في مواجهة تغير المناخ يكلّف أكثر من مكافحته

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت