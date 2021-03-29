سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

كان حلمها الغناء في الإذاعة فتحقق حلمها لتجد نفسها بين عمالقة الغناء في عصرها، وتصبح واحدة من أفضل مطربات جيلها، وتقدم أغاني وأفلام لازالت تجد جمهورها حتى الآن.المطربة المصرية الكبيرة حورية حسن دفعها الطموح إلى مغادرة مدينة طنطا التي ولدت فيها يوم 9 أغسطس عام 1932 لتأتي إلى القاهرة وعمرها لم يتجاوز السادسة عشر، وتعيش أجمل لحظات حياتها عندما نجحت في اختبار الإذاعة.حورية التي غنت على مسرح البسفور اشتهرت بغناء الأوبريتات والصور الغنائية التي كان يؤديها قلة من مطربي الإذاعة ومن أهم وأشهر تلك الاعمال التي غنتها وكان أول اعمالها الغنائية البرنامج الغنائى معروف الإسكافي"الذى شاركها الغناء فيه عبد الحليم حافظ.المطربة الكبيرة صاحبة أغنية "يا بو الطاقية شبيكة" قدمت للسينما عدد من الافلام منها "عنتر ولبلب" مع الفنان محمود شكوكو والفنان سراج منير وأفلام العلمين، حياة إمرأة، أحبك يا حسن، فى صحتك.حورية حسن لقبت بـ"المطربة الطائرة" لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية لإحياء الحفلات وقدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 400 لحن وتزوجت بالممثل زين العشماوى وقد توفيت المطربة الكبيرة في يوم 6 اغسطس من عام 1994.