رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:22 م
المصرية الكبيرة حورية
المصرية الكبيرة حورية حسن
وائل توفيق
طباعة
كان حلمها الغناء في الإذاعة فتحقق حلمها لتجد نفسها بين عمالقة الغناء في عصرها، وتصبح واحدة من أفضل مطربات جيلها، وتقدم أغاني وأفلام لازالت تجد جمهورها حتى الآن.

المطربة المصرية الكبيرة حورية حسن دفعها الطموح إلى مغادرة مدينة طنطا التي ولدت فيها يوم 9 أغسطس عام 1932 لتأتي إلى القاهرة وعمرها لم يتجاوز السادسة عشر، وتعيش أجمل لحظات حياتها عندما نجحت في اختبار الإذاعة.

حورية التي غنت على مسرح البسفور اشتهرت بغناء الأوبريتات والصور الغنائية التي كان يؤديها قلة من مطربي الإذاعة ومن أهم وأشهر تلك الاعمال التي غنتها وكان أول اعمالها الغنائية البرنامج الغنائى معروف الإسكافي"الذى شاركها الغناء فيه عبد الحليم حافظ.

المطربة الكبيرة صاحبة أغنية "يا بو الطاقية شبيكة" قدمت للسينما عدد من الافلام منها "عنتر ولبلب" مع الفنان محمود شكوكو والفنان سراج منير وأفلام العلمين، حياة إمرأة، أحبك يا حسن، فى صحتك.

حورية حسن لقبت بـ"المطربة الطائرة" لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية لإحياء الحفلات وقدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 400 لحن وتزوجت بالممثل زين العشماوى وقد توفيت المطربة الكبيرة في يوم 6 اغسطس من عام 1994.

موضوعات متعلقة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات في حادث انهيار عقار جسر السويس

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

تردد قناة السومرية على النايل سات

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

مستجاب في ندوة سمراء النيل: علاقة مديحة يسري بالعقاد أصابتني بالدهشة

«الطوق والأسورة» في قلب القاهرة الفاطمية (صور)

حيثيات اختيار «القائمة القصيرة» للبوكر 2021