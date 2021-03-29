السعودية وبريطانيا تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا خلال اتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.