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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الدقهلية.. عامل يطعن زميله بسبب خلافات مالية

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:33 م
عامل يطعن زميله
عامل يطعن زميله
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب عامل في قرية "كوم النور" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بطعنة نافذة بالظهر على يد زميله بسبب خلافات مالية بينهما. 

تلقى اللواء رافت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول "محمد.ع.ع " ٣٣ سنة،عامل، ومقيم قرية " كوم النور" دائرة المركز مصابًا بجرح طعنى نافذ بالظهر من الجهة اليمنى ( إدعاء تعدٍ ولا يمكن استجوابه)

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال شقيقه أحمد.ع.ع "٣٧ سنة،عامل، ومقيم بذات القرية إتهم "عبدالمجيد. ال. ع.م" ٣٠ سنة،عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة (سكين) وإحداث إصابته على إثر وجود خلافات مالية بين المصاب وشقيق المتهم.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته بكدمات بالظهر وخدوش وسحجات بالصدر وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة وتم تعيين الحراسة اللازمة على المصاب بالمستشفي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٩٣١ لسنة ٢٠٢١جنح مركز ميت غمر، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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