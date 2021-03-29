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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الموسيقار محمد سلطان: أنغام حظها سيء وهاني شاكر الأفضل حاليًا

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:37 م
الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير محمد سلطان،
محمد مجدي
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طمأن الموسيقار الكبير محمد سلطان، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتواجد في منزله هذه الفترة وبصحة جيدة.

وقال سلطان لـ"الدستور"، إنه يتابع هذه الفترة الأعمال الفنية الجديدة، والتي تشهد ركودا كبيرا في نوعية الأعمال الفنية وقيمتها، مؤكدًا أن هناك مطربين جيدين على الساحة الفنية حاليًا مثل المطرب هاني شاكر الذي يملك إمكانيات كبيرة فنيًا.

وأضاف سلطان، أن الفنان محمد ثروت عاد بشكل جيد مؤخرًا ليثبت أمكانياته الفنية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك فنانين آخرين لديهم حث فني كبير مثل نادية مصطفى، لافتًا إلى أن المطربة مي فاروق جيدة لكنها لا ترتقي لمستوى هؤلاء.

واختتم سلطان حديثه عن الفنانة أنغام قائلا: "هي تمتلك موهبة كبيرة لكن حظها سيء وأقل من قيمتها الفنية الكبيرة، وهذا حظ يأتي للفنان".

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