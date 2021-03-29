وزير الري: مصر تدعم مقترح الرباعية لحل أزمة سد النهضة

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية في مصر لمناقشة استكشاف وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري بما في ذلك مشروعات محطات تحليه المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.ورحب الدكتور عبدالعاطي بسفير كوريا الجنوبية، مشيرًا لامتلاك البلدين العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين.ومن جانبه عبر السفير الكوري الجنوبي عن شكره للدكتور عبدالعاطي، مشيرًا للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كل المجالات لا سيما في مجال الموارد المائية.وأطلع الدكتور عبدالعاطي السفير الكوري علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير أنظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف التي تصل درجة الملوحة بها لـ٧٠٠٠ جزء في المليون، مشيرًا لتطلع مصر لتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية في هذه المجالات.واستعرض الدكتور عبدالعاطي خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة في استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية.وأكد الدكتور عبدالعاطي على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرًا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد.وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، وسبق مشاركة مصر في بناء العديد من السدود في بعض دول حوض النيل، مشيرًا لسعي مصر لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.ومن جانبه، أبدى السفير الكوري الجنوبي تفهمه لوجهة النظر المصرية فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، وإدراكه التام للشواغل المصرية فيما يخص التحديات المائية التي تواجهها مصر حاليًا.كما أكد السفير الكوري الجنوبي أن عدد من الفنيين والخبراء الكوريين الجنوبيين سيشاركون في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤- ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.