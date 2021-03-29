رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأربعاء.. «المصدرين المصريين» تطلق حزمة خدمات جديدة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:49 م
المصدرين المصريين
المصدرين المصريين
أسماء إبراهيم
طباعة
تنظم جمعية المصدرين المصريين، بعد غدٍ الأربعاء احتفالية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمقر الاتحاد للإعلان عن خدماتها الجديدة للشركات ومجتمع المصدرين.

يشارك في الاحتفالية الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والمهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، وأحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، ودينا هلال نائب المدير التنفيذي للجمعية.

وقال إسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بجمعية المصدرين المصريين، إن الاحتفالية تهدف إلى إطلاق حزمة جديدة من الخدمات التي تقدمها الجمعية (إكسبولينك) لمجتمع المصدرين والتي تستهدف مساعدة الشركات في التنمية والتطوير المطلوب للتصدير بما يسهم في تعظيم الصادرات المصرية.

أشار إلى أن إكسبولينك أطلقت في الفترة الأخيرة العديد من الخدمات والبرامج التصديرية الرقمية والجديدة بجانب المعارض الافتراضية والتعامل مع التصدير في ظل جائحة كورونا، بجانب خدمات تأهيل الشركات للتصدير من خلال برنامج حاضنة التصدير، المقام بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والذي يهدف إلى خلق جيل جديد من المصدرين.

موضوعات متعلقة

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس


الصور

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

الأكثر قراءة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

المنتخب يتقدم بـ4 أهداف أمام جزر القمر في أول 25 دقيقة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

«جثته لم تتحلل».. كيف تمرد حليم على الأطباء وقوانين الطبيعة؟

«دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس تصل للقائمة القصيرة لجائزة البوكر

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت