الأربعاء.. «المصدرين المصريين» تطلق حزمة خدمات جديدة

تنظم جمعية المصدرين المصريين، بعد غدٍ الأربعاء احتفالية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمقر الاتحاد للإعلان عن خدماتها الجديدة للشركات ومجتمع المصدرين.يشارك في الاحتفالية الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والمهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، وأحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، ودينا هلال نائب المدير التنفيذي للجمعية.وقال إسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بجمعية المصدرين المصريين، إن الاحتفالية تهدف إلى إطلاق حزمة جديدة من الخدمات التي تقدمها الجمعية (إكسبولينك) لمجتمع المصدرين والتي تستهدف مساعدة الشركات في التنمية والتطوير المطلوب للتصدير بما يسهم في تعظيم الصادرات المصرية.أشار إلى أن إكسبولينك أطلقت في الفترة الأخيرة العديد من الخدمات والبرامج التصديرية الرقمية والجديدة بجانب المعارض الافتراضية والتعامل مع التصدير في ظل جائحة كورونا، بجانب خدمات تأهيل الشركات للتصدير من خلال برنامج حاضنة التصدير، المقام بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والذي يهدف إلى خلق جيل جديد من المصدرين.