الصحة العالمية: الفرضيات المتعلقة بأصل كورونا تحتاج مزيدًا من الدراسات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن جميع الفرضيات المتعلقة بأصل فيروس كورونا تحتاج للمزيد من الدراسات، وفقا لقناة "العربية".وفي سياق متصل، فقد نشرت تقارير صحفية عالمية تسريبا لتقرير منظمة الصحة العالمية، حول أصل فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، وإذا ما تم تصنيعه في المختبر أم لا.ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" مقتطفات من التقرير الخاص بمنظمة الصحة العالمية، والذي يكشف عن أنه لم يتم تصنيع الفيروس في المختبر بأي شكل من الأشكال.وأوضح التقرير المسرب، الذي حصلت الوكالة الأمريكية على نسخة منه، أن الحيوانات هي المصدر المرجح لفيروس كورونا المستجد.وذكرت الدراسة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين أن الخفافيش ربما تكون هي أصل فيروس كورونا المستجد، حيث انتقل منها إلى البشر، من خلال حيوان آخر.