تايلاند تستعد لتدفق اللاجئين من ميانمار بعد أعمال القمع العسكرية

تستعد تايلاند لتدفق اللاجئين من ميانمار، التي تشهد عملية قمع عسكرية عنيفة أسفرت عن مقتل المئات من المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري.وقال رئيس الوزراء بريوث تشان اوشا اليوم الاثنين" نحن على دراية بقضايا دولتنا الجارة ونحن نقوم بعمل تقديرات ولكن من الأفضل أن نبقى الأمر داخليا الآن".وأضاف" لا نريد تدفقا كبيرا نحو أراضينا، ولكن في نفس الوقت علينا أن نأخذ في الاعتبار حقوق الانسان".وأضاف أن السلطات سوف تعد أماكن لإيواء اللاجئين، ولكن رفض توضيح مزيد من التفاصيل.